Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 12:35

В МИД России рассказали, когда северокорейские сапёры начнут работы в Курской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Северокорейские сапёры начнут свою деятельность в Курской области, когда для этого возникнут благоприятные обстоятельства. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут», — сказал он в разговоре с журналистами.

Лавров заявил, что россияне никогда не забудут подвиг военных КНДР в Курской области
Лавров заявил, что россияне никогда не забудут подвиг военных КНДР в Курской области

Напомним, в апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • КНДР
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar