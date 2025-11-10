В МИД России рассказали, когда северокорейские сапёры начнут работы в Курской области
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Северокорейские сапёры начнут свою деятельность в Курской области, когда для этого возникнут благоприятные обстоятельства. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут», — сказал он в разговоре с журналистами.
Напомним, в апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне.
