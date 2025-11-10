В МИД России рассказали, когда северокорейские сапёры начнут работы в Курской области

Северокорейские сапёры начнут свою деятельность в Курской области, когда для этого возникнут благоприятные обстоятельства. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут», — сказал он в разговоре с журналистами.