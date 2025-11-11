Психолог объяснил, кому работа может «разбить сердце»
Недовольство работой увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% и вероятность выгорания с депрессией на 80%, предупредил клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, профессиональная среда формирует идентичность человека, а уровень удовлетворённости работой напрямую влияет на здоровье.
«С психологической точки зрения место, в котором мы трудимся, формирует ощущение «я кто-то». Поэтому, насколько мы удовлетворены своей профессиональной ролью, функцией, которую выполняем, зависит и уровень стресса, и уровень физического здоровья, и в принципе вся гармония жизни», — отметил собеседник «Москвы 24».
Он подчеркнул, что люди, вынужденные оставаться на нелюбимой работе из-за финансовых обязательств, могут стабилизировать своё состояние через стратегию малых успехов. Для этого можно вести ежедневник для фиксации даже небольших достижений: от успешных переговоров с клиентом до сохранения самообладания на совещаниях.
Однако удовлетворённость работой достигается не поиском идеального места, а созданием хотя бы 20-процентного совпадения личных ценностей с профессиональной деятельностью. Это позволяет психике «дышать свободнее» и помогает перейти от страданий к принятию текущей ситуации, объяснил психолог.
