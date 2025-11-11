Стало известно, кого сейчас допрашивают следователи по делу о пропаже Усольцевых

Следователи допросили уже более 60 человек по делу о пропаже в тайге семьи Усольцевых. Как сообщили в региональном СК, сейчас опрашивают тех, кто находился в окрестностях посёлка Кутурчин в интересующие следствие даты.

«Сейчас допрашиваются лица, находившихся в окрестностях поселка в интересующие даты. Всего по делу допрошено более 60 человек», — приводит сообщение СК РИА «Новости».

Семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала 28 сентября во время туристического похода в направлении горы Буратинка. Активные поиски, которые «Лиза Алерт» назвала самыми масштабными и сложными в истории края, были завершены 12 октября и перешли в режим точечных задач, выполняемых профессионалами.