Стало известно, кого сейчас допрашивают следователи по делу о пропаже Усольцевых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang
Следователи допросили уже более 60 человек по делу о пропаже в тайге семьи Усольцевых. Как сообщили в региональном СК, сейчас опрашивают тех, кто находился в окрестностях посёлка Кутурчин в интересующие следствие даты.
«Сейчас допрашиваются лица, находившихся в окрестностях поселка в интересующие даты. Всего по делу допрошено более 60 человек», — приводит сообщение СК РИА «Новости».
Семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала 28 сентября во время туристического похода в направлении горы Буратинка. Активные поиски, которые «Лиза Алерт» назвала самыми масштабными и сложными в истории края, были завершены 12 октября и перешли в режим точечных задач, выполняемых профессионалами.
Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.
Ранее сообщалось, что у пропавшего в тайге Усольцева нашёлся американский наследник. Также выяснилось, что сам бизнесмен сотрудничал с США.
