Песков оценил диалог России и Сирии после сделки президента аш-Шараа с Трампом
Обложка © Life.ru
Москва строит отношения с новым руководством Сирии, не ориентируясь на его контакты с американскими властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь не идёт о каких-то взаимосвязанных элементах.
«Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный и успешный визит господина аш-Шараа в Москву, и были его переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные», — ответил Песков на вопрос, не ухудшатся ли связи России и Сирии после общения сирийского президента Ахмеда аш-Шараа с лидером США Дональдом Трампом.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По его словам, договорённости направлены на обеспечение стабильного переходного периода в стране. А до этого в октябре прошли переговоры Путина и аш-Шараа в Кремле. Они продлились более 2,5 часа. Песков подтвердил, что вопрос российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе стал одной из ключевых тем беседы.
