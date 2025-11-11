Песков оценил диалог России и Сирии после сделки президента аш-Шараа с Трампом

Москва строит отношения с новым руководством Сирии, не ориентируясь на его контакты с американскими властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь не идёт о каких-то взаимосвязанных элементах.

«Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный и успешный визит господина аш-Шараа в Москву, и были его переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные», — ответил Песков на вопрос, не ухудшатся ли связи России и Сирии после общения сирийского президента Ахмеда аш-Шараа с лидером США Дональдом Трампом.