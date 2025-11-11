Военэксперт объяснил, почему ВС РФ перестали использовать БТР и БМП при штурме городов

Подразделения Армии России перешли к использованию мотоциклов и лёгкой автомобильной техники при штурме городских территорий, отказавшись от применения БТР и БМП из-за угрозы дронов. Об этом «Ридусу» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя кадры входа ВС РФ в Красноармейск.

Он отметил, что манёвренные штурмовые группы теперь действуют после массированных артиллерийских ударов, используя тактику, сравнимую с методами Нестора Махно. При этом противник также отказался от тяжёлой техники, включая немецкие танки Leopard 2, которые оказались неэффективными при современных угрозах.

«Штурмовые группы должны быть максимально манёвренными. Чем-то это напоминает тактику Нестора Махно, который воевал в тех же краях на тачанках», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в Сети появилось видео захода колонны российских военных в Красноармейск (Покровск) под покровом тумана. На кадрах видно, что колонна состоит из мотоциклов и автомобилей без дверей, чтобы можно было быстро выпрыгнуть при приближении вражеского дрона. Тем временем в Раде признали потерю Красноармейска.