Эпичное обрушение автомобильного моста на юго-западе Китая попало на видео
Автомобильный мост на юго-западе Китая частично обрушился после сильного оползня. В социальных сетях активно публикуют впечатляющие кадры с места происшествия.
Обрушение моста. Видео © X / cuichenghao7
На видеозаписях, которые очевидцы быстро распространили в Сети, видно, как опора моста не выдерживает напора грунта и конструкция начинает деформироваться. В считанные секунды пролёт дорожного полотна обрушивается вниз, поднимая облако пыли. О пострадавших не сообщалось.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время похорон в чеченском селе Ишхой-Юрт произошло обрушение деревянных перекрытий, из-за чего стоявшие на них женщины провалились в подвал и получили травмы. Мужская часть гостей в это время находилась на улице. Первоначально сообщалось о 42 пострадавших, но позднее министр здравоохранения республики Адам Алханов уточнил, что медицинская помощь потребовалась уже 84 раненым.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © X / cuichenghao7