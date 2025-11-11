Эпичное обрушение автомобильного моста на юго-западе Китая попало на видео

Автомобильный мост на юго-западе Китая частично обрушился после сильного оползня. В социальных сетях активно публикуют впечатляющие кадры с места происшествия.

На видеозаписях, которые очевидцы быстро распространили в Сети, видно, как опора моста не выдерживает напора грунта и конструкция начинает деформироваться. В считанные секунды пролёт дорожного полотна обрушивается вниз, поднимая облако пыли. О пострадавших не сообщалось.