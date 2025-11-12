В СВР предупредили, что Бельгии за конфискацию российских активов «мало не покажется»
СВР предупредила Бельгию о серьёзных последствиях в случае конфискации российских активов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Службы внешней разведки России.
«Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удаётся растащить», — говорится в тексте.
В сообщении подчёркивается, что Бельгия как держатель замороженных российских средств несёт особую ответственность. Брюссель всё ещё «артачится», опасаясь привлечения к ответу, и эти опасения вполне оправданы. Также в ведомстве указали, что страны ЕС из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад отказаться от идеи отдать Киеву замороженные активы РФ, поскольку такой шаг неминуемо повлечёт за собой неприятные для ЕС последствия. Министр выразил надежду, что Брюссель ещё сможет собрать воедино осколки своего благоразумия. Кроме того, в Швейцарии считают, что конфискация этих средств станет актом воровства и лицемерия. Тем временем Украина всеми силами уговаривает Европу отдать ей эти деньги как можно скорее.
