СВР предупредила Бельгию о серьёзных последствиях в случае конфискации российских активов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Службы внешней разведки России.

«Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удаётся растащить», — говорится в тексте.

В сообщении подчёркивается, что Бельгия как держатель замороженных российских средств несёт особую ответственность. Брюссель всё ещё «артачится», опасаясь привлечения к ответу, и эти опасения вполне оправданы. Также в ведомстве указали, что страны ЕС из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.