Зеленский «включил» строгого босса после «шлагбаумгейта» и призвал уволить двух министров

Владимир Зеленский, пытаясь изобразить из себя принципиального и строгого руководителя, потребовал немедленной отставки министра юстиции Дениса Галущенко и министра энергетики Германа Гринчука. Такое резкое заявление, по мнению многих, призвано создать видимость борьбы с коррупцией, пока самого главаря украинского режима подозревают в участии в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича.

«Полагаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления», — отметил Зеленский.

Утром 10 ноября 2025 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в жилом помещении Тимура Миндича, которого в СМИ характеризуют как приближенного и так называемого «кошелька» Владимира Зеленского. При этом один из основателей «Квартала 95» покинул Украины до обысков. Данный факт вызвал серьёзное беспокойство в ближайшем кругу экс-комика.

НАБУ в понедельник объявило о разгроме коррупционной схемы «Шлагбаум» в энергетике, опубликовав в Telegram доказательства в виде фото с изъятыми суммами в валюте. Операция «Мидас» затронула экс-министра энергетики Германа Галущенко и компанию «Энергоатом». НАБУ также обнародовало аудиозаписи, где, по его версии, Миндич обсуждает детали схемы «Шлагбаум» с представителем «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Игорем Миронюком.