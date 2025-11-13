Военный эксперт объяснил, как будут работать новые войска беспилотных систем

Создание в России войск беспилотных систем стало системным решением, упорядочившим ранее существовавшие подразделения операторов дронов, заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов, пояснив, что новый род войск будет включать полки и батальоны с собственной технической службой, метеорологическими и разведывательными подразделениями.

Он подчеркнул, что беспилотные войска займут отдельное положение в структуре ВС РФ, поскольку их применение не ограничивается сухопутными операциями, а распространяется на морские и океанские зоны. Специалист добавил, что принятие 227 государственных стандартов в прошлом году унифицировало терминологию и методологию применения БПЛА, создав основу для разработки уставных требований.

Теперь операторов дронов из разных родов войск будут тестировать и переводить в новые подразделения, освободив от функций по ремонту техники. Для качественной подготовки кадров планируется создать специализированный военный вуз и ввести дополнительные кафедры в существующих учреждениях, что обеспечит эффективное взаимодействие всех элементов новой структуры.

«Задача очень перспективная и очень трудная. От того, насколько эффективно к ней подойдём, будет и должный результат», — заключил собеседник 360.ru.

Напомним, ранее в Армии России появились войска беспилотных систем. Замначальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов заявил, что определена структура, назначено командование и сформированы штатные полки и подразделения. Кроме того, Минобороны РФ представило официальную эмблему войск беспилотных систем.