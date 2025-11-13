Ещё одну «денежную мину-ловушку» нашли во дворе жилого дома в московском Митине

В столичном районе Митино нашли подозрительный предмет, похожий на денежную мину-ловушку. Об инциденте сообщает Mash.

Подозрительный предмет в Митино. Фото © Telegram / Mash

Свёрток, перемотанный десятирублёвой купюрой, обнаружил один из местных жителей. Мужчина не дал воли любопытству, сфотографировал находку, выложил снимок в общедомовой чат и сразу же вызвал полицию. Прибывшие оперативные службы оцепили территорию жилого комплекса «Мир Митино» и перекрыли дорогу с тротуаром. На место вызвали сапёров для проверки предмета.

К настоящему времени сапёры уже проверили находку и сняли ограждение. Подозревают детскую шалость на фоне новости из Красногорска.