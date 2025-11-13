Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 16:12

Ещё одну «денежную мину-ловушку» нашли во дворе жилого дома в московском Митине

В столичном районе Митино нашли подозрительный предмет, похожий на денежную мину-ловушку. Об инциденте сообщает Mash.

Подозрительный предмет в Митино. Фото © Telegram / Mash

Свёрток, перемотанный десятирублёвой купюрой, обнаружил один из местных жителей. Мужчина не дал воли любопытству, сфотографировал находку, выложил снимок в общедомовой чат и сразу же вызвал полицию. Прибывшие оперативные службы оцепили территорию жилого комплекса «Мир Митино» и перекрыли дорогу с тротуаром. На место вызвали сапёров для проверки предмета.

К настоящему времени сапёры уже проверили находку и сняли ограждение. Подозревают детскую шалость на фоне новости из Красногорска.

Напомним, накануне в подмосковном Красногорске школьнику, подобравшему с земли коробку с прикреплённой 10-рублёвой купюрой, разорвало кисть руки. Мощность взрывчатки составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Подростка прооперировали, а СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемых разыскивают.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
