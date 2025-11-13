Ещё одну «денежную мину-ловушку» нашли во дворе жилого дома в московском Митине
В столичном районе Митино нашли подозрительный предмет, похожий на денежную мину-ловушку. Об инциденте сообщает Mash.
Свёрток, перемотанный десятирублёвой купюрой, обнаружил один из местных жителей. Мужчина не дал воли любопытству, сфотографировал находку, выложил снимок в общедомовой чат и сразу же вызвал полицию. Прибывшие оперативные службы оцепили территорию жилого комплекса «Мир Митино» и перекрыли дорогу с тротуаром. На место вызвали сапёров для проверки предмета.
К настоящему времени сапёры уже проверили находку и сняли ограждение. Подозревают детскую шалость на фоне новости из Красногорска.
Напомним, накануне в подмосковном Красногорске школьнику, подобравшему с земли коробку с прикреплённой 10-рублёвой купюрой, разорвало кисть руки. Мощность взрывчатки составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Подростка прооперировали, а СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемых разыскивают.
Обложка © Life.ru