Генерал Попов получил Lexus и квартиру за привилегии при стройке зданий Генштаба
Обложка © ТАСС / Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов
Материалы дела раскрыли детали коррупционной схемы: бывший замминистра обороны Павел Попов получил в бессрочное пользование элитное авто и московскую квартиру. Взамен — покровительство компании, строившей здания Национального центра управления обороны, пишет ТАСС.
«Учредитель ОАО БСП Игорь Тушкевич дал показания на следствии, в которых заявил о передаче в бесплатную аренду Попову Lexus и квартиры в Москве в обмен на общее покровительство над компанией», — указано в материалах дела.
Напомним, что Попов, задержанный в августе прошлого года, обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». Попову грозит наказание до десяти лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что он владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.