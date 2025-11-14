Россия и США
14 ноября, 05:22

Генерал Попов получил Lexus и квартиру за привилегии при стройке зданий Генштаба

Обложка © ТАСС / Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов

Материалы дела раскрыли детали коррупционной схемы: бывший замминистра обороны Павел Попов получил в бессрочное пользование элитное авто и московскую квартиру. Взамен — покровительство компании, строившей здания Национального центра управления обороны, пишет ТАСС.

«Учредитель ОАО БСП Игорь Тушкевич дал показания на следствии, в которых заявил о передаче в бесплатную аренду Попову Lexus и квартиры в Москве в обмен на общее покровительство над компанией», — указано в материалах дела.

Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

Напомним, что Попов, задержанный в августе прошлого года, обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». Попову грозит наказание до десяти лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что он владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей.

Оксана Попова
