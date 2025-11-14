Владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова признали банкротом
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Арбитражный суд Москвы официально признал банкротом бизнесмена Зиявудина Магомедова, осуждённого на 18,5 лет колонии за хищение 11 млрд рублей. Имущество одного из собственников группы «Сумма» теперь будет реализовано на торгах в рамках конкурсного производства.
Инициаторами банкротства выступили дочерние компании самой группы «Сумма» — «ГлобалЭлектроСервис» и «Инфраструктура». Примечательно, что первая из них уже была признана банкротом в 2019 году, хотя позднее получала подряды на строительство стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Сумма долга Магомедова перед компанией «Инфраструктура», превышающая 107 миллионов рублей, теперь официально зарегистрирована в списке требований его кредиторов.
Это решение стало новым ударом по бизнес-империи Магомедовых. Ранее Мещанский суд Москвы уже конфисковал в пользу государства акции и доли нескольких компаний братьев, включая крымские активы и апартаменты в Бахчисарайском районе.
Напомним, что братья Магомедовы были задержали в 2018 году по обвинению в хищении средств, создании преступной группы и растрате бюджетных денег, выделенных на строительство стадиона «Балтика-арена» и аэропорта Храброво в Калининграде. Позднее к обвинениям добавилось хищение 300 миллионов рублей при возведении автодороги «Чуйский тракт». Братья не признали свою вину. В 2022 году суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его брата Магомеда Мамедова — к 18 годам. Впоследствии срок заключения для каждого из них был сокращён на полгода.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.