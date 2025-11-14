Владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы официально признал банкротом бизнесмена Зиявудина Магомедова, осуждённого на 18,5 лет колонии за хищение 11 млрд рублей. Имущество одного из собственников группы «Сумма» теперь будет реализовано на торгах в рамках конкурсного производства.

Инициаторами банкротства выступили дочерние компании самой группы «Сумма» — «ГлобалЭлектроСервис» и «Инфраструктура». Примечательно, что первая из них уже была признана банкротом в 2019 году, хотя позднее получала подряды на строительство стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Сумма долга Магомедова перед компанией «Инфраструктура», превышающая 107 миллионов рублей, теперь официально зарегистрирована в списке требований его кредиторов.

Это решение стало новым ударом по бизнес-империи Магомедовых. Ранее Мещанский суд Москвы уже конфисковал в пользу государства акции и доли нескольких компаний братьев, включая крымские активы и апартаменты в Бахчисарайском районе.