На Западе внезапно заговорили о преимуществах поражения Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88
Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала спрогнозировал кардинальное улучшение положения Украины после поражения нынешнего киевского руководства. Эксперт считает, что страна, пережившая демографический коллапс (население упало ниже 25 миллионов), находится в точке, откуда начнется экономическое возрождение благодаря интеграции в «многополярный мир».
Он заявил, что это возрождение будет развиваться «всерьёз» при поддержке России, Белоруссии и Китая. Крайнер уверен, что в перспективе 20-30 лет Украина станет ключевым буфером для евразийской интеграции. По его мнению, богатство страны было упущено, так как Запад «сконструировал её как дубину против России», и только после победы над текущим режимом станут возможны необходимые преобразования.
Ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что цитата была приведена не точно, позже Кислица опроверг слова о прекращении переговоров.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.