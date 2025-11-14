Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:13

На Западе внезапно заговорили о преимуществах поражения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала спрогнозировал кардинальное улучшение положения Украины после поражения нынешнего киевского руководства. Эксперт считает, что страна, пережившая демографический коллапс (население упало ниже 25 миллионов), находится в точке, откуда начнется экономическое возрождение благодаря интеграции в «многополярный мир».

Он заявил, что это возрождение будет развиваться «всерьёз» при поддержке России, Белоруссии и Китая. Крайнер уверен, что в перспективе 20-30 лет Украина станет ключевым буфером для евразийской интеграции. По его мнению, богатство страны было упущено, так как Запад «сконструировал её как дубину против России», и только после победы над текущим режимом станут возможны необходимые преобразования.

Exxpress: Европа готовится к поражению Украины и возможной войне
Exxpress: Европа готовится к поражению Украины и возможной войне

Ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что цитата была приведена не точно, позже Кислица опроверг слова о прекращении переговоров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar