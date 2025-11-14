Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала спрогнозировал кардинальное улучшение положения Украины после поражения нынешнего киевского руководства. Эксперт считает, что страна, пережившая демографический коллапс (население упало ниже 25 миллионов), находится в точке, откуда начнется экономическое возрождение благодаря интеграции в «многополярный мир».

Он заявил, что это возрождение будет развиваться «всерьёз» при поддержке России, Белоруссии и Китая. Крайнер уверен, что в перспективе 20-30 лет Украина станет ключевым буфером для евразийской интеграции. По его мнению, богатство страны было упущено, так как Запад «сконструировал её как дубину против России», и только после победы над текущим режимом станут возможны необходимые преобразования.