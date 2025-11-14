Суд избрал меру пресечения фигуранту дела об обрушении «Снежкома»

Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий представителю строительной компании, занимающейся демонтажем горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Как сообщает корреспондент Life.ru, ограничения наложены на Игоря Симоняна — начальника строительного участка.

Начальник стройучастка. Видео © Life.ru

По данным следствия, именно 38-летний Симонян нёс ответственность за безопасность работ при сносе комплекса. Согласно официальной версии, демонтаж вёлся с грубыми нарушениями: рабочие обрушили часть колонны на парковку и территорию жилого дома, повредив более 140 автомобилей и травмировав трёх человек.

Горнолыжный комплекс «Снежком» в подмосковном Красногорске демонтируется с 2022 года.