Суд избрал меру пресечения фигуранту дела об обрушении «Снежкома»
Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий представителю строительной компании, занимающейся демонтажем горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Как сообщает корреспондент Life.ru, ограничения наложены на Игоря Симоняна — начальника строительного участка.
По данным следствия, именно 38-летний Симонян нёс ответственность за безопасность работ при сносе комплекса. Согласно официальной версии, демонтаж вёлся с грубыми нарушениями: рабочие обрушили часть колонны на парковку и территорию жилого дома, повредив более 140 автомобилей и травмировав трёх человек.
Горнолыжный комплекс «Снежком» в подмосковном Красногорске демонтируется с 2022 года.
Напомним, утром 11 сентября при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло масштабное обрушение конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения. По предварительным данным, вина за произошедшее лежит на подрядной организации, проводившей демонтажные работы.
