Бывшему вице-премьеру Украины Чернышову вручили ходатайство об аресте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову официально вручили ходатайство об аресте. Антикоррупционные ведомства считают его участником крупной схемы по отмыванию денег в энергетике.
«Чернышову передали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщило агентство УНИАН.
НАБУ и САП заявили, что Чернышов посещал так называемую «прачечную» — место, где, по версии следствия, легализовывали средства, добытые преступным путём. Этот объект контролировала группа, которую антикоррупционеры раскрыли накануне. Детективы зафиксировали момент передачи экс-чиновнику и его доверенному лицу более миллиона долларов и почти сотни тысяч евро наличными.
Следствие намерено добиваться для Чернышова содержания под стражей, а материалы дела уже направлены в суд.
Ранее польский премьер Дональд Туск признал ухудшение поддержки Украины на Западе из-за постоянных коррупционных скандалов. По его словам, люди в Европе устали от войны и финансовых вливаний в Киев, а доверие к нему падает с каждым новым громким делом. Напомним, ранее в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.
