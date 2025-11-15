Бывшему вице-премьеру Украины Чернышову вручили ходатайство об аресте

Бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову официально вручили ходатайство об аресте. Антикоррупционные ведомства считают его участником крупной схемы по отмыванию денег в энергетике.

«Чернышову передали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщило агентство УНИАН.

НАБУ и САП заявили, что Чернышов посещал так называемую «прачечную» — место, где, по версии следствия, легализовывали средства, добытые преступным путём. Этот объект контролировала группа, которую антикоррупционеры раскрыли накануне. Детективы зафиксировали момент передачи экс-чиновнику и его доверенному лицу более миллиона долларов и почти сотни тысяч евро наличными.

Следствие намерено добиваться для Чернышова содержания под стражей, а материалы дела уже направлены в суд.