«Кошелёк» Зеленского Миндич сбежал с Украины на вип-такси

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, покинул Украину в ночное время, воспользовавшись услугами премиум-такси. Вскоре после его отъезда, следователи провели обыски в жилище предпринимателя, сообщает «Украинская правда».

Миндич покинул Украину на автомобиле Mercedes-Benz S 350, принадлежащем львовской компании, специализирующейся на премиум-перевозках. Его отъезд произошёл 10 ноября в 2:09 ночи. Через несколько часов после этого в квартиру бизнесмена нагрянули детективы антикоррупционного управления. Одним из совладельцев упомянутого сервиса VIP-такси является Эльдар Асадулаев, ранее служивший в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Компания обещает клиентам оперативность, полное сопровождение и индивидуальный подход к маршрутам.