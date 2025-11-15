В Подмосковье среди детских игрушек в магазине нашли ещё одну «денежную ловушку»
В подмосковном посёлке Некрасовский в продуктовом магазине обнаружили очередную «денежную мини-ловушку». По данным Telegram-канала Baza, сторублёвую купюру заметили прямо на полке среди детских игрушек — под банкнотой лежал неизвестный предмет, из-за чего находка сразу показалась подозрительной.
Денежная мини-ловушка. Фото © Telegram/ Baza
Сотрудники магазина сообщили об этом управляющей, после чего вызвали полицию. На место быстро прибыли оперативные службы и оцепили территорию, чтобы исключить угрозу. Проверка показала, что опасности нет, но инцидент вызвал серьёзную настороженность. Силовики уже изучают записи камер наблюдения, чтобы понять, кто оставил купюру и зачем. Сейчас рассматривают две версии: случайность или преднамеренное хулиганство.
Напомним, ранее в подмосковном Красногорске школьнику, подобравшему с земли коробку с прикреплённой 10-рублёвой купюрой, разорвало кисть руки. Мощность взрывчатки составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Подростка прооперировали, а СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемых разыскивают.
