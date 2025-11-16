В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей, есть пострадавшие

В регионе Новый Южный Уэльс в Австралии гоночный автомобиль, участвовавший в соревнованиях, врезался в толпу зрителей. По данным телеканала 7News, в результате инцидента пострадали девять человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Телеканал сообщает, что все пострадавшие — семь мужчин и две женщины — госпитализированы. У одного мужчины зафиксированы критические травмы позвоночника и бедра.

«Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель, участвовавший в гонке, столкнулся с другим автомобилем, потерял управление, пробил ограждение трассы и влетел в зону, где находились зрители. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Пермском крае произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Соболь» и грузовика. В результате ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнего, 12 получили ранения. Авария произошла в Кунгурском округе на трассе Пермь — Шадейка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. 12 пострадавших, в том числе ребёнок, были госпитализированы в больницы Перми.