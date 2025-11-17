Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых в тайге

Напомним, семейная пара с пятилетней дочерью и собакой отправилась в поход к скале Буратинка, после чего связь с ними прервалась. Официальные лица рассматривают версию о несчастном случае как основную, хотя знакомые семьи допускают возможность инсценировки исчезновения с последующим тайным выездом за границу. В ходе расследования в автомобиле пропавших был обнаружен тайник, где было 600 тысяч рублей. Машину изъяли следователи, как вещдок.