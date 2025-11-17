Россия и США
17 ноября, 05:17

Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых в тайге

Обложка © КГКУ «Спасатель»

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») по заявке полиции выехали утром 17 ноября на поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших в конце сентября в районе Манской петли Красноярского края.

«Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых», — сказано в Telegram-канале отряда.

Напомним, семейная пара с пятилетней дочерью и собакой отправилась в поход к скале Буратинка, после чего связь с ними прервалась. Официальные лица рассматривают версию о несчастном случае как основную, хотя знакомые семьи допускают возможность инсценировки исчезновения с последующим тайным выездом за границу. В ходе расследования в автомобиле пропавших был обнаружен тайник, где было 600 тысяч рублей. Машину изъяли следователи, как вещдок.

