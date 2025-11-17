Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 09:09

В Сети появилось видео с обращением бойцов операции «Поток» к россиянкам

Обложка © «Зов Аида»

Обложка © «Зов Аида»

Военнослужащие, участвовавшие в операции «Поток», записали видеообращение к россиянкам, которое появилось в Сети. На видео несколько бойцов, находясь внутри подземной трубы, несмотря на необычные условия, решили поздравить женщин с 8 Марта.

Появилось видеообращение солдат операции «Поток» к россиянкам. Видео © «Зов Аида»

Солдаты пожелали милым дамам оставаться такими же красивыми, а также всего самого лучшего и светлого. Авторы публикации пояснили, что Интернет был проведён в трубу ещё до начала операции. Сеть оказалась критически важной: через неё осуществлялись трансляции, подача целей, контроль оперативной обстановки и даже ретрансляция связи.

Сама операция «Поток» (или «Труба»), стартовавшая 8 марта в Курской области, объединила более 800 бойцов российской армии. Они совершили скрытное передвижение по подземному газопроводу на 15 километров в тыл противника, вышли на поверхность в районе промышленной зоны города Суджи и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

ВС РФ разрезали окружённые группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове
ВС РФ разрезали окружённые группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Ранее сообщалось, что российские штурмовики повторили в Купянске знаменитую операцию «Поток», войдя в город через подземные газовые коммуникации. Легендарная операция впервые была опробована в оккупированной Судже: на протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода. Они преодолели более десяти километров по трубе. Эта операция позволила ВС РФ освободить курское приграничье.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar