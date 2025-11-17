В Сети появилось видео с обращением бойцов операции «Поток» к россиянкам

Военнослужащие, участвовавшие в операции «Поток», записали видеообращение к россиянкам, которое появилось в Сети. На видео несколько бойцов, находясь внутри подземной трубы, несмотря на необычные условия, решили поздравить женщин с 8 Марта.

Появилось видеообращение солдат операции «Поток» к россиянкам. Видео © «Зов Аида»

Солдаты пожелали милым дамам оставаться такими же красивыми, а также всего самого лучшего и светлого. Авторы публикации пояснили, что Интернет был проведён в трубу ещё до начала операции. Сеть оказалась критически важной: через неё осуществлялись трансляции, подача целей, контроль оперативной обстановки и даже ретрансляция связи.

Сама операция «Поток» (или «Труба»), стартовавшая 8 марта в Курской области, объединила более 800 бойцов российской армии. Они совершили скрытное передвижение по подземному газопроводу на 15 километров в тыл противника, вышли на поверхность в районе промышленной зоны города Суджи и нанесли внезапный удар по украинским позициям.