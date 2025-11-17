Врач объяснила, как долго после болезни может сохраняться кашель

Остаточный кашель после перенесённой простуды или инфекции может сохраняться до месяца, но должен постепенно ослабевать, предупредила врач Ольга Уланкина. По её словам, слизистой дыхательных путей требуется время для восстановления после атаки патогенов.

Сохранение кашля более четырёх недель, появление одышки, хрипов или изменение характера мокроты требуют обязательной консультации специалиста. Особую тревогу должны вызывать такие симптомы, как затруднённое дыхание, посинение губ или приступы кашля, провоцирующие рвоту, — в этих случаях необходимо вызывать скорую помощь.

«Любое ухудшение самочувствие — это повод обратиться к врачу. Например, если кашель усиливается, появилась одышка и дискомфорт в груди», — подчеркнула эксперт в интервью РИАМО.