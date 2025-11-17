Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 11:59

«Бабушкин» способ хранения сковородок оказался опасен для ваших близких: Роскачество разъясняет

В Роскачестве призвали россиянок не хранить сковороды в духовке

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Роскачестве призвали россиян отказаться от привычки хранить сковородки и другую посуду в духовке. Как пояснили в пресс-службе организации в разговоре с Life.ru, такая практика может создавать риски для пищевой безопасности.

По словам экспертов, главная опасность — перекрёстное загрязнение. Даже тщательно вымытая сковорода может сохранять микрочастицы жира и остатки пищи. При нагревании в духовке они становятся благоприятной средой для развития бактерий и могут повлиять на качество блюд, которые затем будут готовиться в шкафу.

В Роскачестве добавили, что застарелый жир при повторных нагреваниях способен выделять вредные соединения, а также усиливать неприятные запахи. Особое внимание следует уделять посуде, которая использовалась для приготовления разных продуктов — мяса, рыбы и овощей.

Специалисты рекомендовали хранить сковородки в отдельном шкафу или на специальных держателях, полностью исключив их размещение внутри духовки.

А ранее россиян предупредили, что мытьё курицы перед приготовлением небезопасно и может привести к распространению бактерий по кухне, а также повысить риск пищевых отравлений. По мнению учёных, единственный надёжный способ убить микробы — тщательно прожарить мясо до 75°C.

