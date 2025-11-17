Россия и США
17 ноября, 19:42

У захватившего заложников в Первоуральске не было гранат и оружия

Обложка © Life.ru

При мужчине, который захватил заложников и угрожал взорвать гранату в Первоуральске, не обнаружили взрывчатых веществ и оружия. Об этом сообщил Life.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Никаких взрывных устройств и арсеналов оружия, к счастью, у него не оказалось. Никто из людей не пострадал от его противоправных действий», — отметил Горелых.

Он также уточнил, что мужчину с неадекватным поведением задержали и отправили в территориальное отделение для допроса. Его мотивы сейчас выясняются. Жильцам разрешили вернуться домой после эвакуации.

Напомним, силовики поймали мужчину, который взял в заложники жену и ребёнка угрожал взорвать гранату в жилом доме Первоуральска. По информации SHOT, злоумышленник судим за грабежи, разбой и побои. Теперь правоохранительные органы займутся разбором обстоятельств.

Лия Мурадьян
