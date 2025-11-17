Дело о незаконном лишении свободы завели против взявшего заложников первоуральца

Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Первоуральска. Он закрылся в своей квартире и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщил Следственный комитет России по Свердловской области.

В ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого, который ранее уже имел судимости, сообщает СК. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Удерживаемую им женщину освободили. Она не пострадала.

Захватчику заложников по части 2 статьи 127 УК России грозит срок от трёх до пяти лет колонии.