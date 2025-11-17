Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 20:15

Дело о незаконном лишении свободы завели против взявшего заложников первоуральца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Первоуральска. Он закрылся в своей квартире и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщил Следственный комитет России по Свердловской области.

В ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого, который ранее уже имел судимости, сообщает СК. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Удерживаемую им женщину освободили. Она не пострадала.

Захватчику заложников по части 2 статьи 127 УК России грозит срок от трёх до пяти лет колонии.

Захвативший заложников в Первоуральске мужчина судим за грабежи, разбой и побои
Захвативший заложников в Первоуральске мужчина судим за грабежи, разбой и побои

Как сообщал Life.ru, силовики задержали мужчину, который взял в заложники жену и ребёнка угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме Первоуральска. Выяснилось, что злоумышленник судим за грабежи, разбой и побои. Во время задержания у мужчины не нашли взрывных устройств и оружия.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar