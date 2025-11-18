Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 06:40

МИД ответил на решение Австралии не возвращать России землю под посольство

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва анализирует решение австралийского суда, лишившего Россию права на земельный участок под строительство нового посольства в Канберре. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что Высокий суд Австралии 12 ноября признал законным принятый в 2023 году закон «О внутренних делах», который позволил расторгнуть договор аренды земли в районе Ярраламла. До этого федеральный суд страны признал подобные попытки властей незаконными.

Решение австралийской стороны, обоснованное «соображениями национальной безопасности», изучается комплексно — как с юридической, так и с дипломатической точки зрения.

«Однако уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести австралийские СМИ», — рассказал источник в министерстве.

В посольстве РФ ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства
В посольстве РФ ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства

Напомним, что в 2022 году Австралия расторгла договор о сдаче в аренду земли для строительства российского посольства в Канберре. Австралийские власти были уверенны в законности такого шага. В ноябре этого года российская сторона проиграла суд, но сохранила за собой право на получение компенсации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МИД РФ
  • Австралия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar