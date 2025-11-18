Появились новые подробности захвата заложников в Первоуральске

В Первоуральске Свердловской области пьяный мужчина взял в заложницы свою сожительницу. Уточняющую информацию о взаимоотношениях фигуранта и пострадавшей предоставил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

На вопрос о том, кем женщина приходится злоумышленнику, представитель следствия однозначно ответил, что они живут вместе.

«Сожительница», — сказал Шульга.