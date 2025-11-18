Появились новые подробности захвата заложников в Первоуральске
Обложка © Life.ru
В Первоуральске Свердловской области пьяный мужчина взял в заложницы свою сожительницу. Уточняющую информацию о взаимоотношениях фигуранта и пострадавшей предоставил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
На вопрос о том, кем женщина приходится злоумышленнику, представитель следствия однозначно ответил, что они живут вместе.
«Сожительница», — сказал Шульга.
Ранее в руках силовиков оказался мужчина, который взял в заложники женщину и ребёнка. Он угрожал взорвать гранату в жилом доме в Перовоуральске. СМИ отмечали, что преступник уже имел судимости за грабежи, разбой и побои. Позже выяснилось, что никакого оружия и взрывчатки у него не было.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.