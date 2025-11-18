Разрыв в стоимости базового набора товаров в регионах России достиг почти ₽20 тысяч

Разрыв в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России увеличился сразу на 12%, достигнув рекордных 19 тысяч рублей, свидетельствуют данные Росстата, которые изучила газета «Известия». Речь идёт о потребительской корзине из 83 позиций, включающей продукты питания, предметы первой необходимости и услуги ЖКХ.

В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тысяча рублей, а самый дешёвый — в Саратовской области — около 22 тысяч. Средняя стоимость набора по стране превысила 25 тысяч рублей, показав годовой рост в 10%. Как пояснила аналитик Наталья Мильчакова, усиление регионального разрыва связано с высокой инфляцией и неоднородной динамикой цен: на Дальнем Востоке инфляция достигла 5,1%, тогда как в Центральном и Северо-Кавказском округах составила 3,8%.

Высокие расходы на оплату труда напрямую влияют на конечные цены, отметила эксперт Екатерина Косарева. В Москве, где стоимость жизни достигла 38 тысяч рублей, средняя зарплата в августе составила 161 тысячу рублей, тогда как на Чукотке — 193 тысячи, а в самых доступных регионах — Саратовской и Астраханской областях — не превышает 65–67 тысяч рублей.