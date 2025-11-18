Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 ноября, 10:03

Песков: Путин открыт для контактов с Уиткоффом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент России Владимир Путин с удовольствием побеседует со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и турецкими политиками, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским завтра в Турции. Если они захотят поделиться итогами беседы, глава РФ открыт для разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможных контактах главы государства с Уиткоффом или представителями Турции.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что никто из представителей РФ не будет принимать участия в завтрашних переговорах. До этого Владимир Зеленский объявил, что он собирается «активизировать» мирный процесс с Россией. Для этого он полетит в Турцию, куда также направится и Стив Уиткофф.

