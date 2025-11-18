Песков: Путин открыт для контактов с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин с удовольствием побеседует со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и турецкими политиками, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским завтра в Турции. Если они захотят поделиться итогами беседы, глава РФ открыт для разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможных контактах главы государства с Уиткоффом или представителями Турции.