Завтрашний визит Владимира Зеленского в Турцию вряд ли означает, что он бежит с Украины на фоне коррупционного скандала. Для этого он предпочёл бы другие страны, где у него есть имущество и связи. Однако у главаря киевского режима действительно есть мотивы для этой поездки, о которых в беседе с Life.ru рассказал политолог Леонид Савин.

Эксперт не согласился с тем, что Зеленский хочет именно сбежать в Турцию. Во-первых, у него недвижимость в другой стране. Соответственно, логично предположить, что для бегства он выбрал бы Италию, Соединённые Штаты или Британию. Агентура Лондона, к примеру, работает на Украине очень давно и плотно, имея там свои интересы.

Намерение «активизировать» переговоры может оказаться отвлекающим манёвром, хотя вопрос стоит в том, что в нынешней ситуации киевский режим находится в полной безысходности. Ему необходимо что-то предпринять. После коррупционного скандала в Европе уже скептически относятся к дотациям. Другие партнёры тоже стали «косо поглядывать» на его клан. Учитывая внутреннюю ситуацию, где есть и протесты, и кризис, и не влияющая на расклад на фронте насильственная мобилизация, нужно задуматься о том, каким будет будущее Украины и лично Зеленского. Вполне возможно, что он будет вести переговоры и просить денег уже у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Леонид Савин Политолог

Также известно, что в Турцию для переговоров с Зеленским приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. На фоне подготовки новых санкций против РФ и стран, с которыми у неё есть контракты по энергоресурсам, главарь киевского режима может попробовать продавить американской стороне свои условия или хотя бы попытаться понять, что от него хотят, указал собеседник Life.ru.

Савин добавил, что наверняка у Белого дома есть очень много вопросов к Зеленскому. Кроме того, глава ОП Украины Андрей Ермак уже находится в США. Вероятно, он там намеренно затягивает эту ситуацию с коррупционным скандалом, заключил политолог.