18 ноября, 12:24

Экономист раскрыл последствия санкций Трампа против партнёров России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против стран, сотрудничающих с Россией, который предусматривает импортные пошлины в размере 500%. Эффект от таких мер в интервью РИА «ФедералПресс» раскрыл доктор экономических наук Владимир Климанов.

По его словам, новые санкции направлены против третьих стран, поскольку потенциал прямых ограничений против России в значительной степени исчерпан. Хотя РФ успешно преодолевает многие вызовы, отрицать их негативный эффект нельзя — это отражается на внешнеэкономических отношениях, финансовых операциях и доходах бюджета от экспорта.

«Если говорить о возможных эффектах от новых ограничительных мер, то это будет связано с замедлением различного рода экономических отношений, снижением производства, экспорта и других параметров, а также сокращением поступлений доходов в федеральный бюджет», — отметил эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил поддержку законодательной инициативе членов Конгресса США, предполагающей введение санкционных мер в отношении стран, осуществляющих сотрудничество с Россией. Кроме того, глава государства допустил возможность включения Ирана в соответствующий санкционный список. Однако в Совфеде решение Трампа о новых санкциях сочли лицемерием.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Борис Эльфанд
