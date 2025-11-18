Россия и США
18 ноября, 12:51

Reuters: Переговоры Дмитриева и Уиткоффа в октябре вышли продуктивными

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл плодотворную беседу с помощником президента США Стивом Уиткоффом в октябре во время визита в Штаты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Дмитриев провёл весьма продуктивные переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 24-26 октября в США», — рассказал собеседник издания.

Песков: Путин открыт для контактов с Уиткоффом
Напомним, в октябре стало известно, что Кирилл Дмитриев во время своего визита в США проведёт беседу со Стивом Уиткоффом. Об этом сообщали американские СМИ, однако сам глава РФПИ тогда уклончиво ответил на вопрос об их возможной встрече и не стал раскрывать детали. Сегодня стало известно, что тогда стороны обсудили возможность проведения обмена заключёнными.

