Reuters: Переговоры Дмитриева и Уиткоффа в октябре вышли продуктивными
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл плодотворную беседу с помощником президента США Стивом Уиткоффом в октябре во время визита в Штаты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Дмитриев провёл весьма продуктивные переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 24-26 октября в США», — рассказал собеседник издания.
Напомним, в октябре стало известно, что Кирилл Дмитриев во время своего визита в США проведёт беседу со Стивом Уиткоффом. Об этом сообщали американские СМИ, однако сам глава РФПИ тогда уклончиво ответил на вопрос об их возможной встрече и не стал раскрывать детали. Сегодня стало известно, что тогда стороны обсудили возможность проведения обмена заключёнными.
