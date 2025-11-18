«Коррупционный скандал на Украине по сути для нас является плюсом, потому что он даже отъявленных русофобов на Западе заставил задуматься о целесообразности военной поддержки Киева», — сказал он.

По его словам, западные элиты и обычные граждане, видя, как средства на помощь разворовываются, начинают сомневаться в необходимости поддержки Киева, особенно на фоне успешного продвижения российской армии. Эксперт отметил, что многие даже не симпатизирующие России западные аналитики прогнозируют ей военную победу и обвал украинского фронта. При этом, подчеркнул Антоновский, значительная часть западной помощи, предназначенной для войны, расхищается окружением Зеленского. Политолог заключил, что скандал стал удачным кейсом для Москвы, поскольку призывы прекратить военную поддержку звучат теперь не только в дружелюбной Венгрии, но и в таких цитаделях русофобии, как Германия и Франция.