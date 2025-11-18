Назван огромный плюс коррупционного скандала на Украине для России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotoscool
Коррупционные скандалы на Украине оказывают Москве стратегическую услугу, подрывая единство в лагере её противников. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для «Сигнала» высказал политолог, автор телеграм-канала «Сыны Монархии» Роман Антоновский.
«Коррупционный скандал на Украине по сути для нас является плюсом, потому что он даже отъявленных русофобов на Западе заставил задуматься о целесообразности военной поддержки Киева», — сказал он.
По его словам, западные элиты и обычные граждане, видя, как средства на помощь разворовываются, начинают сомневаться в необходимости поддержки Киева, особенно на фоне успешного продвижения российской армии. Эксперт отметил, что многие даже не симпатизирующие России западные аналитики прогнозируют ей военную победу и обвал украинского фронта. При этом, подчеркнул Антоновский, значительная часть западной помощи, предназначенной для войны, расхищается окружением Зеленского. Политолог заключил, что скандал стал удачным кейсом для Москвы, поскольку призывы прекратить военную поддержку звучат теперь не только в дружелюбной Венгрии, но и в таких цитаделях русофобии, как Германия и Франция.
Напомним, против бизнесмена Тимура Миндича было начато антикоррупционное расследование по подозрению в отмывании около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Его квартира использовалась как «предвыборный штаб» Зеленского и место встреч лиц, причастных к коррупционным схемам. Миндич покинул Украину перед началом обысков. Европейские партнёры волнуются, что данный скандал может повлиять на дальнейшее финансирование Украины.
