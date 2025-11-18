Россия и США
18 ноября, 18:24

В Польше призвали быть беспощадными после диверсии на железной дороге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nowaczyk

Польша обязана проявить безжалостность после недавней диверсии на железной дороге. Об этом заявил бывший замглавы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка, в беседе с Rzeczpospolita.

«Это не просто диверсия, как в случае с поджогами, когда целями были, скорее, объекты. В данной ситуации целями нападения были люди, и наше государство должно продемонстрировать беспощадность и эффективность», — сказал он.

Полковник добавил, что злоумышленники могли преследовать цель не только подрыва железнодорожного полотна, но и схода поезда с рельсов. В таком случае, по его словам, страна столкнулась бы с серьёзными политическими, социальными и гуманитарными последствиями.

Напомним, в Польше заметили повреждения на железной дороге, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны заявляло, что ничего подобного не случалось, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. По словам политика, её устроили двое украинцев.

Лия Мурадьян
