В Польше призвали быть беспощадными после диверсии на железной дороге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nowaczyk
Польша обязана проявить безжалостность после недавней диверсии на железной дороге. Об этом заявил бывший замглавы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка, в беседе с Rzeczpospolita.
«Это не просто диверсия, как в случае с поджогами, когда целями были, скорее, объекты. В данной ситуации целями нападения были люди, и наше государство должно продемонстрировать беспощадность и эффективность», — сказал он.
Полковник добавил, что злоумышленники могли преследовать цель не только подрыва железнодорожного полотна, но и схода поезда с рельсов. В таком случае, по его словам, страна столкнулась бы с серьёзными политическими, социальными и гуманитарными последствиями.
Напомним, в Польше заметили повреждения на железной дороге, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны заявляло, что ничего подобного не случалось, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. По словам политика, её устроили двое украинцев.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.