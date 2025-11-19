В деле о трагической гибели россиян в тонущем батискафе в Египте появился новый поворот

Адвокаты капитана туристической подлодки, затонувшей в Хургаде в конце марта, требуют создания независимой технической комиссии для расследования причин катастрофы. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомлённый египетский судебный источник.

Защитная сторона настаивает на формировании независимой инженерно-технической комиссии, которая проведёт проверку батискафа и подготовит беспристрастный отчёт. Этот документ должен установить подлинные обстоятельства, приведшие к трагическому инциденту.