В деле о трагической гибели россиян в тонущем батискафе в Египте появился новый поворот
Обложка © egyptdeals.tours
Адвокаты капитана туристической подлодки, затонувшей в Хургаде в конце марта, требуют создания независимой технической комиссии для расследования причин катастрофы. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомлённый египетский судебный источник.
Защитная сторона настаивает на формировании независимой инженерно-технической комиссии, которая проведёт проверку батискафа и подготовит беспристрастный отчёт. Этот документ должен установить подлинные обстоятельства, приведшие к трагическому инциденту.
Напомним, что 45 российских туристов, среди которых было двое детей, затонули вместе с туристическим батискафом у египетской Хургады. Оказалось, что часть экипажа не умела управлять подлодкой и даже плавать. В результате погибли семь россиян. Суд отпустил выжившего капитана судна на свободу.
