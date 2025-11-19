Россиянка 6 лет мучилась от боли, не подозревая о скрытой угрозе в гайморовой пазухе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot
Пломбу в гайморовой пазухе обнаружили у жительницы Новосибирска по имени Полина после продолжительных болевых симптомов. Как рассказала девушка в беседе с URA.ru, медицинское вмешательство потребовалось, когда снимок показал присутствие инородного материала, который на протяжении шести лет вызывал дискомфорт.
Примечательно, что все эти года Полина ошибочно списывала дискомфорт на зубную боль. Пломба попала в её гайморову пазуху во время сложного стоматологического лечения. Окончательная диагностика состоялась лишь после воспаления тройничного нерва, вызванного переохлаждением, что потребовало проведения хирургической операции для устранения последствий врачебной ошибки.
Ранее стоматолог перечислил шесть продуктов для укрепления зубов. Кроме того, названы зубные пасты, которые не подходят для детей. А ещё россиянам объяснили, почему на холоде повышается чувствительность зубов и дёсен.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.