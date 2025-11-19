Россиянка 6 лет мучилась от боли, не подозревая о скрытой угрозе в гайморовой пазухе

Пломбу в гайморовой пазухе обнаружили у жительницы Новосибирска по имени Полина после продолжительных болевых симптомов. Как рассказала девушка в беседе с URA.ru, медицинское вмешательство потребовалось, когда снимок показал присутствие инородного материала, который на протяжении шести лет вызывал дискомфорт.

Примечательно, что все эти года Полина ошибочно списывала дискомфорт на зубную боль. Пломба попала в её гайморову пазуху во время сложного стоматологического лечения. Окончательная диагностика состоялась лишь после воспаления тройничного нерва, вызванного переохлаждением, что потребовало проведения хирургической операции для устранения последствий врачебной ошибки.