Лариса Долина из-за одной ошибки осталась без квартиры, заплатив за неё 12 миллионов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Жительница Омска по имени Лариса Александровна Долина (полная тёзка известной певицы) столкнулась с серьёзными проблемами при покупке недвижимости, оставшись без жилья после передачи 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
Женщина приобрела дом с земельным участком, к которому прилагалось дополнительное помещение площадью 240 квадратных метров. Однако чиновники отказались регистрировать сделку из-за того, что земля под домом была оформлена уже после постройки. В результате покупательница оказалась в сложной ситуации: деньги были уплачены, но право собственности осталось неоформленным.
К счастью, продавцы пошли навстречу и не отказались от сделки. Лариса Долина обратилась в суд, который спустя несколько месяцев разбирательств встал на её сторону. Суд постановил сохранить сделку в силе и обязал чиновников надлежащим образом оформить все документы на недвижимость.
Напомним, что летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру площадью 236 квадратов, перечислив часть средств мошенникам. Остальное она отдала наличкой курьеру. После этого начались судебные разбирательства. В итоге в марте 2025 года суд принял её сторону и имущество было возвращено артистке. Сумма ущерба вместе с комиссиями и расходами составила 317 млн.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.