Лариса Долина из-за одной ошибки осталась без квартиры, заплатив за неё 12 миллионов

Жительница Омска по имени Лариса Александровна Долина (полная тёзка известной певицы) столкнулась с серьёзными проблемами при покупке недвижимости, оставшись без жилья после передачи 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Женщина приобрела дом с земельным участком, к которому прилагалось дополнительное помещение площадью 240 квадратных метров. Однако чиновники отказались регистрировать сделку из-за того, что земля под домом была оформлена уже после постройки. В результате покупательница оказалась в сложной ситуации: деньги были уплачены, но право собственности осталось неоформленным.

К счастью, продавцы пошли навстречу и не отказались от сделки. Лариса Долина обратилась в суд, который спустя несколько месяцев разбирательств встал на её сторону. Суд постановил сохранить сделку в силе и обязал чиновников надлежащим образом оформить все документы на недвижимость.