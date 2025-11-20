Народный календарь: Что нельзя делать беременным, приметы и именины 20 ноября

20 ноября на Руси никогда не проходило тихо. Этот день будто стоит на пороге зимы: воздух меняется, вода в реках начинает схватываться, а в домах вспоминают древние приметы и наставления предков. Наши бабушки считали Федотов день почти судьбоносным, особенно для будущих матерей. Они верили: как поведёшь себя сегодня — так ребёнок и родится, с таким характером придёт в мир и такую долю унесёт за собой.

Православная традиция тоже делает акцент на этой дате: 20 ноября чтут память святого мученика Федота, и старинные обычаи переплетаются с церковной историей. Оттого вокруг дня выросли десятки запретов, наблюдений и советов для беременных — иногда строгих, иногда трогательных, но всегда удивительно точных. Почему именно этот день так важен для будущих мам? Какие приметы дошли до наших времён? И кто отмечает именины 20 ноября? Life.ru собрал всё самое интересное из народного календаря, чтобы разобраться, что же делает Федотов день особенным.

Федотов день 20 ноября — что за праздник

Какой народный праздник отмечают 20 ноября? И кто такой Феодот Анкирский. Фото © Wikipedia

20 ноября — особенный день в народном и церковном календаре. Это день памяти Феодота Анкирского, одного из 30 христиан-мучеников III века, пострадавших за веру в Мелитине. В народе 20 ноября называют «Федотов день» или «Федот Ледостав»: как раз в это время на реках на Руси начинали замерзать воды, люди отмечали переход к зиме.

Что можно и нельзя делать беременным 20 ноября

Что можно и нельзя делать беременным 20 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Для будущих мам этот день был и остаётся временем повышенного внимания: считалось, что чувства, мысли и поступки матери 20 ноября отражаются на здоровье и характере ребёнка. Поэтому беременным женщинам настоятельно рекомендовали соблюдать спокойствие и избегать излишнего сна или поспешных движений.

Одно из ключевых правил: не вступать в ссоры и конфликты. Чистое и спокойное состояние будущей матери 20 ноября считалось залогом того, что ребёнок родится здоровым и уравновешенным. Также советовали не есть на ходу и не делать резких движений: считалось, что при этом ребёнок может вырасти беспокойным. И ещё: женщине в положении не стоит много спать 20 ноября, так как, по примете, это может выразиться в ленивом и неповоротливом характере ребёнка.

Народные приметы на 20 ноября: что говорит природа

Народные приметы на 20 ноября, Федотов день. Фото © Freepik

Эти природные знаки служили людям ориентирами: «Что в небе и воздухе — то и зимой на земле». И народные наблюдения к 20 ноября действительно богаты: Если лёд на реках уже крепкий и застыл — это к урожаю хлеба и скорой зиме.

Утренний туман — к суровой, морозной зиме.

Сильный ветер — к резкому похолоданию.

Ворона прячет нос под крыло — тоже знак глубокой стужи впереди.

Кто отмечает именины 20 ноября

В православных святцах 20 ноября отмечают именины представители множества имён: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Евгений, Илларион, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Фёдор, Федот и другие. Этот день — подходящее время поздравить знакомых с днём ангела.

Что можно и нельзя делать 20 ноября

Кто отмечает именины 20 ноября, что можно и нельзя делать в этот день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наши предки верили: Федотов день — тонкая грань между уходящей осенью и надвигающейся зимой, когда любое слово и поступок будто сильнее отпечатываются в судьбе человека. Поэтому 20 ноября старались жить особенно осмотрительно, прислушиваться к себе, соблюдать старинные запреты и маленькие добрые обычаи.

Что нельзя делать в Федотов день: ругаться, выяснять отношения, накалять душу;

начинать крупные ремонты, перестановки или открытия: день считается переходным и серьёзные дела могут идти тяжело;

женщинам в положении — спать чрезмерно, есть невнимательно или волноваться без нужды.

Что можно делать 20 ноября: заняться рукоделием или делами, приносящими пользу: например, подготовкой к зиме, мелким домашним трудом;

следить за погодой, слушать природу — по её сигналам делали выводы о грядущей зиме;

поздравлять тех, у кого именины, и проявлять мягкую заботу, особенно в отношении будущих мам.