Портрет русской балерины оказался на переговорах Зеленского в Мадриде

Владимир Зеленский провёл встречу с западными партнёрами в Мадриде на фоне портрета русской балерины Ольги Хохловой, написанного её мужем — Пабло Пикассо. На эту символичную деталь в интерьере обратили внимание авторы популярного канала «Три картины в день».

Видео © Пресс-служба Зеленского

Хохлова, чьё изображение стало частью фона для важных политических переговоров, в своё время оставила карьеру в балете ради отношений со знаменитым испанским художником. Однако их брак не был безоблачным, и впоследствии Пикассо нашёл себе новую музу.