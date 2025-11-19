Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 18:07

Портрет русской балерины оказался на переговорах Зеленского в Мадриде

Владимир Зеленский провёл встречу с западными партнёрами в Мадриде на фоне портрета русской балерины Ольги Хохловой, написанного её мужем — Пабло Пикассо. На эту символичную деталь в интерьере обратили внимание авторы популярного канала «Три картины в день».

Видео © Пресс-служба Зеленского

Хохлова, чьё изображение стало частью фона для важных политических переговоров, в своё время оставила карьеру в балете ради отношений со знаменитым испанским художником. Однако их брак не был безоблачным, и впоследствии Пикассо нашёл себе новую музу.

The Local: Зеленский намерен сбежать в Испанию на фоне ухудшения на фронте
The Local: Зеленский намерен сбежать в Испанию на фоне ухудшения на фронте

Ранее Зеленский анонсировал своё прибытие в Турцию под соусом «активизации» мирных переговоров с Россией. Однако он не уведомлял Москву о своём желании встретиться в Стамбуле. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не направляется в Стамбул, предположив, что Зеленский, возможно, намерен провести переговоры именно с турецким руководством.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Испания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar