Портрет русской балерины оказался на переговорах Зеленского в Мадриде
Владимир Зеленский провёл встречу с западными партнёрами в Мадриде на фоне портрета русской балерины Ольги Хохловой, написанного её мужем — Пабло Пикассо. На эту символичную деталь в интерьере обратили внимание авторы популярного канала «Три картины в день».
Видео © Пресс-служба Зеленского
Хохлова, чьё изображение стало частью фона для важных политических переговоров, в своё время оставила карьеру в балете ради отношений со знаменитым испанским художником. Однако их брак не был безоблачным, и впоследствии Пикассо нашёл себе новую музу.
Ранее Зеленский анонсировал своё прибытие в Турцию под соусом «активизации» мирных переговоров с Россией. Однако он не уведомлял Москву о своём желании встретиться в Стамбуле. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не направляется в Стамбул, предположив, что Зеленский, возможно, намерен провести переговоры именно с турецким руководством.
Обложка © Пресс-служба Зеленского