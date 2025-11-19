Суд в Италии выдаст ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TravnikovStudio
Кассационный суд Италии отклонил апелляцию и подтвердил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом рассказал адвокат подозреваемого Никола Канестрини.
В Германии Сергея Кузнецова обвинили в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Итальянские власти задержали его в августе по европейскому ордеру, выданному германскими судебными органами.
Напомним, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии в мае 2022 года.
