Суд в Италии выдаст ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Кассационный суд Италии отклонил апелляцию и подтвердил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом рассказал адвокат подозреваемого Никола Канестрини.

В Германии Сергея Кузнецова обвинили в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Итальянские власти задержали его в августе по европейскому ордеру, выданному германскими судебными органами.