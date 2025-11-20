«Окурки в квартире и нестыковки с травмами»: Раскрыты новые детали гибели Кунгурова
СК возобновил расследование гибели Евгения Кунгурова после эфира «Пусть говорят»
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Расследование обстоятельств гибели участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова получило новый импульс после эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале. Родственники артиста озвучили ранее неизвестные детали, которые заставили Следственный комитет вернуться к изучению этого дела.
Отец погибшего Виктор Кунгуров сообщил о серьёзных несоответствиях в заключениях экспертиз. По словам отца, у артиста зафиксировали только черепно-мозговую травму и ушиб лёгких, что вызывает вопросы у специалистов.
«Женя был весом 90 килограммов, но травмы, которые были посмертно на нём обнаружены, не соответствуют человеку такой комплекции, упавшему с большой высоты», — заявил он.
Особое внимание привлекли обстоятельства, обнаруженные в квартире на Зоологической улице. Супруга Кунгурова после трагедии нашла в помещении многочисленные окурки, хотя ни сам певец, ни члены его семьи не курили. Это породило версию о возможном присутствии третьих лиц в день гибели артиста.
Немедленно после телеэфира председатель Следственного комитета России поручил руководству Главного следственного управления по Москве представить детальный доклад о ходе расследования. Пресс-служба ведомства подтвердила, что все доводы, прозвучавшие в программе, будут тщательно проверены.
Напомним, что о кончине певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля 2024 года. Сообщается, что причиной смерти стало самоубийство. Его супруга, обеспокоенная полученным от него тревожным сообщением, обратилась за помощью. После этого артист перестал выходить на связь. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины недалеко от его жилища. Следствие не выявило следов насилия. Известно, что участник проекта «Голос» ранее проходил лечение в психиатрических учреждениях.
