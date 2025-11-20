Океанолог объяснил, почему у погибшего от укуса кубомедузы малыша не было шанса выжить

Кубомедузы обитают в тропиках и особенно опасны для маленьких детей — взрослые иногда выживают, но у малышей почти нет шансов. Об этом Life.ru рассказал океанолог и старший преподаватель Географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. Он объяснил, почему встреча двухлетнего мальчика с морским обитателем закончилась трагедией.

Дело в том, что опасность заключается в больших стрекательных щупальцах, которые могут парализовать человека, в том числе повреждая мышцы. Бывают случаи, когда ужаление приводит к тяжёлым последствиям. Понятно, что для маленьких детей риск выше и последствия могут быть очень серьёзными. Но стоит отметить, что такие случаи не являются исключительными — все кубовые медузы могут представлять угрозу. Сергей Мухаметов Океанолог, старший преподаватель Географического факультета МГУ

Специалист отметил, что смертельные инциденты регулярно фиксируют в Австралии, Юго-Восточной Азии и Малайзии. Именно поэтому на многих курортах натягивают защитные сетки, хотя они тоже не дают стопроцентной гарантии. При укусе действовать нужно мгновенно: выйти из воды, снять щупальца палочкой или карточкой, промыть рану солёной водой и обработать уксусом или лимонной кислотой. Пресная вода только усиливает выброс яда. Опасный сезон для кубомедуз длится с ноября по май.

«При поездках рекомендуется искать пляжи с сетками и, по возможности, надевать гидрокостюм. Не забудьте взять с собой лимонный сок или уксус. В случае возникновения ужаления важно сохранять спокойствие — паника только усугубит ситуацию», — подчеркнул эксперт.