21 ноября, 05:00

5 самых необычных дуэлей в истории России: Без Пушкина и Дантеса, зато с Марксом и дворянками

Оглавление
Михаил Бакунин против Карла Маркса
Николай Щербатов против двоюродного брата короля Франции
Ольга Заварова против Екатерины Полесовой
Александра Заварова против Анны Полесовой
Две очень интересные «протодуэли», одну из которых вы учили в школе

Невозможно представить русское дворянство без дуэлей. У некоторых даже развивалась дуэльная зависимость. Таких звали бретёрами. В самых знаменитых поединках убили Пушкина и Лермонтова. Но сегодня Life.ru расскажет вам о необычных дуэлях в истории России.

Александр Пушкин погиб на дуэли. Михаил Лермонтов погиб на дуэли, не оставив потомства. Но дворяне остались такими же, как и были: склонными к выяснению отношений «раз на раз» и при помощи оружия. При этом государство всю дорогу дуэли запрещало. Пётр I в 1716 году выпустил Указ воинский, и там он приговаривал к смерти через повешение как дуэлянтов, так и секундантов.

Погибших тоже полагалось «вздёргивать». После смерти Петра дуэли стали набирать популярность, потому что данная мера пресечения осталась в основном на бумаге. Екатерина II думала о дуэлях так: «Предубеждения, не от предков полученные, но наносные, чуждые». Николай I считал, что дуэли — это варварство, а Александр III в 1894 году фактически их разрешил. А сейчас мы расскажем о самых необычных дуэлях в истории нашей страны.

Михаил Бакунин против Карла Маркса

Дворянин Михаил Бакунин — один из классиков русской анархической мысли. Если анархист не читал Бакунина — он «не тру». Суть анархизма в полном отказе от применения власти и главного тематического института, то есть государства. Карл Маркс происходил из семьи раввинов, подружился с бизнесменом Фридрихом Энгельсом и написал труд «Капитал» о том, как система товарно-денежных отношений разрушает жизни рабочих. Бакунин считал, что от государства надо отказываться. Маркс считал, что государством должен управлять рабочий класс. Михаил вызвал Карла на дуэль, но тот отказался. В Европе дуэли уже были не в моде.

Николай Щербатов против двоюродного брата короля Франции

Будущий герой Отечественной войны 1812 года Николай Щербатов любил свою родину и отличался острой реакцией на вещи, которые казались ему несправедливыми. Йозеф Ксаверий Саксонский, барон фон Цабельтиц, был двоюродным братом французского короля. На родине он влез в какую-то передрягу и бежал в Петербург, где по милости Екатерины II получил чин полковника.

Унтер-офицеру Щербатову было всего 17, когда он намеренно обратился к старшему по чину грубо, получив за проступок пощёчину. «Ах ты немецкая свинья!» возопил Щербатов, ударив полковника тростью по голове. Должна была состояться дуэль, но Екатерина II была против, а позже барон попал в опалу и был выслан в Саксонию. Правда, князь Николай ничего не забыл. В 1802 году он ответил на предложение о дуэли и прикончил фон Цабельтица одним выстрелом.

Ольга Заварова против Екатерины Полесовой

«Курьёзная дуэль на саблях произошла между помещицами Орловской губернии Ольгой Петровной Заваровой и Екатериной Васильевной Полесовой в июне 1829 года», — говорит историк-реконструктор и кинопродюсер сериала «Этерна» Евгений Стржалковский. Наверное, не очень корректно называть случай курьёзным. На месте эксперта мы бы использовали эпитет «легендарный».

Ольга Заварова и Екатерина Полесова выполняли в экосистеме дворянского сообщества Орловской губернии функцию, похожую на роль криминальных авторитетов 90-х или американских банд «Бладз» и «Крипс». Они ненавидели друг друга. Почему — неясно. Но все орловские дворяне были либо «под Заваровой», либо «под Полесовой». После смерти мужей наших героинь вражда усилилась. Это привело к трагедии. Женщины устроили дуэль на саблях. Ольга умерла на месте, Екатерина скончалась от ран через день.

Александра Заварова против Анны Полесовой

Ольга и Екатерина умерли, но вражда осталась. В качестве секунданток они выбрали собственных дочерей вместе с гувернантками. Подростки увидели, как их матери убили друг друга, и получили тяжёлые душевные травмы. А ещё — стали готовиться к мести. Через пять лет, в 1834 году, в той же берёзовой роще, где дрались дворянки, состоялся поединок их дочерей. Александра Заварова убила Анну Полесову, тем самым положив конец вражде. Такая «курьёзная дуэль», превратившаяся в настоящую кровную месть.

Две очень интересные «протодуэли», одну из которых вы учили в школе

Екатерина II была права: мода на поединки в формате дворянских дуэлей с секундантами, перчатками, а также прочими аристократическими атрибутами пришла к нам из Европы. Это был не наш обычай. Удивительно, что напоминать русскому дворянству о его же традициях пришлось бывшей немецкой принцессе Софии Августе Фредерике. Так Екатерину Вторую звали до перехода в православие.

Но сражения, похожие на дуэли, в летописях всё же встречаются. «Повесть временных лет» в лаврентьевском списке и знаменитое «Слово о полку Игореве» рассказывают о поединке русского князя Мстислава Храброго с касожским вождём Редедей из Черкессии. Мстислав победил. Потом Куликовское сражение и знаменитая битва русского богатыря Пересвета с монгольским батыром Челубеем. Она закончилась смертью обоих. И тут же началась сеча. Ритуальные поединки, которые должны были вдохновить войско на подвиги и предсказать исход битвы, — вот что представляли собой эти «протодуэли».

Дуэль — тщательно продуманный ритуал со сложившимся каноном, но её путь в Россию был долгим и довольно запутанным. Любопытно, что к тому моменту, когда в Европе мода на поединки начала угасать, в России она, напротив, разгорелась.

Евгений Стржалковский

Вот такое русское дворянское ММА Нового времени, где на кону не уши и не деньги, а жизни и то, что для дворян было важнее жизни. То есть честь. Ответ на вопрос о том, что лучше сохранить: физическую оболочку или приверженность определённой системе взглядов, — зависит от множества факторов. Просто помните, что у некоторых из нас такого выбора нет. Светлая память Ирине Небоге. Её историю можно прочитать на Life.ru.

    avatar