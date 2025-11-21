5 самых необычных дуэлей в истории России: Без Пушкина и Дантеса, зато с Марксом и дворянками

Александр Пушкин погиб на дуэли. Михаил Лермонтов погиб на дуэли, не оставив потомства. Но дворяне остались такими же, как и были: склонными к выяснению отношений «раз на раз» и при помощи оружия. При этом государство всю дорогу дуэли запрещало. Пётр I в 1716 году выпустил Указ воинский, и там он приговаривал к смерти через повешение как дуэлянтов, так и секундантов.

Погибших тоже полагалось «вздёргивать». После смерти Петра дуэли стали набирать популярность, потому что данная мера пресечения осталась в основном на бумаге. Екатерина II думала о дуэлях так: «Предубеждения, не от предков полученные, но наносные, чуждые». Николай I считал, что дуэли — это варварство, а Александр III в 1894 году фактически их разрешил. А сейчас мы расскажем о самых необычных дуэлях в истории нашей страны.

Михаил Бакунин против Карла Маркса

Дуэль анархиста и социалиста примечательна тем, что должна была произойти по причине политических разногласий. В основном дуэли — это личное. Фото © Nano Banana AI

Дворянин Михаил Бакунин — один из классиков русской анархической мысли. Если анархист не читал Бакунина — он «не тру». Суть анархизма в полном отказе от применения власти и главного тематического института, то есть государства. Карл Маркс происходил из семьи раввинов, подружился с бизнесменом Фридрихом Энгельсом и написал труд «Капитал» о том, как система товарно-денежных отношений разрушает жизни рабочих. Бакунин считал, что от государства надо отказываться. Маркс считал, что государством должен управлять рабочий класс. Михаил вызвал Карла на дуэль, но тот отказался. В Европе дуэли уже были не в моде.

Николай Щербатов против двоюродного брата короля Франции

Дуэль высокопоставленных особ — это всегда переполох. Хорошо, что Франция часто выкидывает белый флаг. Николай Щербатов. Фото © Wikipedia

Будущий герой Отечественной войны 1812 года Николай Щербатов любил свою родину и отличался острой реакцией на вещи, которые казались ему несправедливыми. Йозеф Ксаверий Саксонский, барон фон Цабельтиц, был двоюродным братом французского короля. На родине он влез в какую-то передрягу и бежал в Петербург, где по милости Екатерины II получил чин полковника.

Унтер-офицеру Щербатову было всего 17, когда он намеренно обратился к старшему по чину грубо, получив за проступок пощёчину. «Ах ты немецкая свинья!» — возопил Щербатов, ударив полковника тростью по голове. Должна была состояться дуэль, но Екатерина II была против, а позже барон попал в опалу и был выслан в Саксонию. Правда, князь Николай ничего не забыл. В 1802 году он ответил на предложение о дуэли и прикончил фон Цабельтица одним выстрелом.

Ольга Заварова против Екатерины Полесовой

Женская дуэль номер один. Непонятно, почему разгорелась вражда, но эти женщины были дворянскими авторитетами своего времени и разделили губернию надвое. Фото © Nano Banana AI

«Курьёзная дуэль на саблях произошла между помещицами Орловской губернии Ольгой Петровной Заваровой и Екатериной Васильевной Полесовой в июне 1829 года», — говорит историк-реконструктор и кинопродюсер сериала «Этерна» Евгений Стржалковский. Наверное, не очень корректно называть случай курьёзным. На месте эксперта мы бы использовали эпитет «легендарный».

Ольга Заварова и Екатерина Полесова выполняли в экосистеме дворянского сообщества Орловской губернии функцию, похожую на роль криминальных авторитетов 90-х или американских банд «Бладз» и «Крипс». Они ненавидели друг друга. Почему — неясно. Но все орловские дворяне были либо «под Заваровой», либо «под Полесовой». После смерти мужей наших героинь вражда усилилась. Это привело к трагедии. Женщины устроили дуэль на саблях. Ольга умерла на месте, Екатерина скончалась от ран через день.

Александра Заварова против Анны Полесовой

Женская дуэль номер два. На поле брани полегли матери — дочери пришли отомстить. Фото © valerongrach.livejournal.com

Ольга и Екатерина умерли, но вражда осталась. В качестве секунданток они выбрали собственных дочерей вместе с гувернантками. Подростки увидели, как их матери убили друг друга, и получили тяжёлые душевные травмы. А ещё — стали готовиться к мести. Через пять лет, в 1834 году, в той же берёзовой роще, где дрались дворянки, состоялся поединок их дочерей. Александра Заварова убила Анну Полесову, тем самым положив конец вражде. Такая «курьёзная дуэль», превратившаяся в настоящую кровную месть.

Две очень интересные «протодуэли», одну из которых вы учили в школе

Эти поединки не являются дуэлями в том смысле, в котором их понимали Пушкин и Лермонтов. Картина Н.К. Рериха «Единоборство Мстислава с Редедей». Фото © Wikipedia / Николай Рерих

Екатерина II была права: мода на поединки в формате дворянских дуэлей с секундантами, перчатками, а также прочими аристократическими атрибутами пришла к нам из Европы. Это был не наш обычай. Удивительно, что напоминать русскому дворянству о его же традициях пришлось бывшей немецкой принцессе Софии Августе Фредерике. Так Екатерину Вторую звали до перехода в православие.

Но сражения, похожие на дуэли, в летописях всё же встречаются. «Повесть временных лет» в лаврентьевском списке и знаменитое «Слово о полку Игореве» рассказывают о поединке русского князя Мстислава Храброго с касожским вождём Редедей из Черкессии. Мстислав победил. Потом Куликовское сражение и знаменитая битва русского богатыря Пересвета с монгольским батыром Челубеем. Она закончилась смертью обоих. И тут же началась сеча. Ритуальные поединки, которые должны были вдохновить войско на подвиги и предсказать исход битвы, — вот что представляли собой эти «протодуэли».

Дуэль — тщательно продуманный ритуал со сложившимся каноном, но её путь в Россию был долгим и довольно запутанным. Любопытно, что к тому моменту, когда в Европе мода на поединки начала угасать, в России она, напротив, разгорелась. Евгений Стржалковский Историк-реконструктор и кинопродюсер сериала «Этерна»