Владимир Зеленский встретился с высокопоставленными американскими военными, которые прибыли в Киев. По данным СМИ, генералы во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом привезли главарю киевского режима новый мирный план, разработанный спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Как пишет издание «Страна», сейчас встреча проходит в расширенном формате. В ней примет участие и секретарь СНБО Рустем Умеров, который, по словам его пресс-секретаря Дианы Давитян, вернулся на Украину после внезапного отъезда на фоне коррупционного скандала.

Напомним, ранее следователи Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме предпринимателя Тимура Миндича, которого в СМИ называют соратником Владимира Зеленского и управляющим его активами. На момент проведения следственных действий Миндича в стране не оказалось, поскольку он выехал за границу незадолго до этого. В связи с этими событиями также упоминается секретарь СНБО Рустем Умеров, который отбыл в продолжительную зарубежную командировку, официально — для ведения переговоров по вопросам обмена военнопленными.