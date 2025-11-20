В США сравнили расследование дела «кошелька» Зеленского с сериалом Netflix

Украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП устроили настоящий медийный взрыв, представив результаты своего 15-месячного расследования дела Тимура Миндича в формате захватывающего сериала Netflix. Такое заявление сделала газета The New York Times (NYT).

Первый «эпизод» начался с фотографии пачек долларов и гривен, подписанной хештегами «мидас» и «разоблачён», а затем зрителей ждали ролики с прослушками, тревожной музыкой и детективом Александром Абакумовым в главной роли. Финальное видео закончилось интригующей надписью «Продолжение следует».

Как пишет NYT, ролики выходили каждые несколько часов и содержали все элементы успешного шоу: взрывы, интриги и броское название «Операция «Мидас».

«С учётом расследований наших антикоррупционных органов подписка на Netflix — пустая трата денег», — процитировала NYT одного из украинских журналистов.