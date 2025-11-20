Россия и США
20 ноября, 16:15

В США сравнили расследование дела «кошелька» Зеленского с сериалом Netflix

Обложка © YouTube / BBC News Украина

Украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП устроили настоящий медийный взрыв, представив результаты своего 15-месячного расследования дела Тимура Миндича в формате захватывающего сериала Netflix. Такое заявление сделала газета The New York Times (NYT).

Первый «эпизод» начался с фотографии пачек долларов и гривен, подписанной хештегами «мидас» и «разоблачён», а затем зрителей ждали ролики с прослушками, тревожной музыкой и детективом Александром Абакумовым в главной роли. Финальное видео закончилось интригующей надписью «Продолжение следует».

Как пишет NYT, ролики выходили каждые несколько часов и содержали все элементы успешного шоу: взрывы, интриги и броское название «Операция «Мидас».

«С учётом расследований наших антикоррупционных органов подписка на Netflix — пустая трата денег», — процитировала NYT одного из украинских журналистов.

«Дружеские отношения»: Имя Зеленского фигурирует в обвинении Миндичу
«Дружеские отношения»: Имя Зеленского фигурирует в обвинении Миндичу

Напомним, ранее представители НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, известного как соратник и «кошелёк» главаря Незалежной Владимира Зеленского. Однако предпринимателя дома не оказалось — он покинул Украину за несколько часов до визита силовиков. Еще один фигурант этого дела, секретарь СНБО Рустем Умеров, находился в длительной зарубежной командировке и вернулся из неё только сейчас, несмотря на происходящее. Миндич и его сообщники требовали отказы за контракты с госконцерном «Энергоатом». Наворованная сумма составила 100 миллионов долларов.

