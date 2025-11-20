В США сравнили расследование дела «кошелька» Зеленского с сериалом Netflix
Обложка © YouTube / BBC News Украина
Украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП устроили настоящий медийный взрыв, представив результаты своего 15-месячного расследования дела Тимура Миндича в формате захватывающего сериала Netflix. Такое заявление сделала газета The New York Times (NYT).
Первый «эпизод» начался с фотографии пачек долларов и гривен, подписанной хештегами «мидас» и «разоблачён», а затем зрителей ждали ролики с прослушками, тревожной музыкой и детективом Александром Абакумовым в главной роли. Финальное видео закончилось интригующей надписью «Продолжение следует».
Как пишет NYT, ролики выходили каждые несколько часов и содержали все элементы успешного шоу: взрывы, интриги и броское название «Операция «Мидас».
«С учётом расследований наших антикоррупционных органов подписка на Netflix — пустая трата денег», — процитировала NYT одного из украинских журналистов.
Напомним, ранее представители НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, известного как соратник и «кошелёк» главаря Незалежной Владимира Зеленского. Однако предпринимателя дома не оказалось — он покинул Украину за несколько часов до визита силовиков. Еще один фигурант этого дела, секретарь СНБО Рустем Умеров, находился в длительной зарубежной командировке и вернулся из неё только сейчас, несмотря на происходящее. Миндич и его сообщники требовали отказы за контракты с госконцерном «Энергоатом». Наворованная сумма составила 100 миллионов долларов.
