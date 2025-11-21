Согласно заявлению пресс-секретаря Каролин Левитт, американский лидер Дональд Трамп одобрил новый план по урегулированию конфликта на Украине. По её словам, администрация предпринимает активные шаги для достижения конкретного результата в данном процессе.

«Я не буду обсуждать детали этого плана, поскольку работа продолжается, и он находится в процессе доработки, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон», — сказала Левитт на брифинге.

Она добавила, что хозяин Белого дома стремится к завершению конфликта на Украине, однако выражает недовольство действиями обеих сторон. По её словам, президент США и его команда по нацбезопасности твёрдо настроены прекратить конфликт и «остановить гибель людей».

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский получил от США официальный мирный план по урегулированию конфликта, разработанный администрацией Дональда Трампа. В сообщении говорится, что в ближайшие дни бывший комик намерен обсудить с республиканцем основные аспекты, которые, по его мнению, необходимы для установления мира. Напомним, Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок.