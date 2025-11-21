Россия и США
21 ноября, 03:39

Обвинение запросило пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Москалика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обвинение просит приговорить обвиняемого в убийстве генерала Ярослава Москалика Игната Кузина к пожизненному заключению. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Обвинение в прениях сторон попросило приговорить Кузина к пожизненному лишению свободы», — отметил источник.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе на бульваре Нестерова произошёл взрыв рядом с жилым домом, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. А ранее стало известно, что завербованный СБУ Игнат Кузин признал свою вину по всем пунктам обвинения в ходе судебного заседания. Кроме того, он был признан вменяемым.

