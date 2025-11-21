Обвинение запросило пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Москалика
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon
Обвинение просит приговорить обвиняемого в убийстве генерала Ярослава Москалика Игната Кузина к пожизненному заключению. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Обвинение в прениях сторон попросило приговорить Кузина к пожизненному лишению свободы», — отметил источник.
Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе на бульваре Нестерова произошёл взрыв рядом с жилым домом, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. А ранее стало известно, что завербованный СБУ Игнат Кузин признал свою вину по всем пунктам обвинения в ходе судебного заседания. Кроме того, он был признан вменяемым.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.