Как выстроить доверительные отношения с мамой мужа: 5 признаков, что свекровь вас любит

Анекдотов про тёщу гораздо больше, чем анекдотов про свекровь. Но и такие тоже есть, вот пример: «Девочки, если вы всей семьёй выехали на природу, помните, что в незнакомый водоём надо заходить постепенно: сначала свекровь, потом муж, а уже потом вы». Эти анекдоты неактуальны, если мама мужа вас любит. А она вполне может испытывать к невестке тёплые чувства! Расскажем в материале, как понять, что ваша свекровь — подарок судьбы. И выстроить с ней тёплую дружбу на годы.

Признак 1. Свекровь не подвергает вашу семью гиперопеке

Свекровь любит вас! Это не сказка, а реальность! Особенно если она показывает эти признаки расположения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Свекровь знает, что такое психологические границы и не нарушает их. Не приезжает домой внезапно, без предупреждения. Не указывает, как нужно жить. Не пытается отслеживать каждый шаг и контролировать ваш семейный бюджет. Быта это тоже касается. Она считает вашу семью самостоятельной. Если мама мужа ещё не очень хорошо разбирается в границах, ей поможет психологическое просвещение. Но постарайтесь быть помягче — менять выработанные годами привычки тяжело. Налаживайте отношения плавно и мягко, в идеале, чтобы она сама не заметила, как стала относиться к вам гораздо лучше.

Признак 2. Для свекрови вы — часть семьи

Как выстроить хорошие отношения с мамой мужа? Хороший вопрос, но это легче сделать, если свекровь вас любит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Если свекровь вас любит, для неё невестка — полноценная часть своей семьи, а не что-то чужеродное. В разговорах мама мужа задаёт вопросы не только о своём сыне, но и о том, например, как вы себя чувствуете. Ей действительно интересно узнать о вас больше. Что вы за человек, какие у вас моральные принципы, чем вы увлекаетесь... Отвечайте на эти вопросы открыто и честно. Диалог всегда укрепляет взаимоотношения.

Признак 3. Свекровь считает вас своей союзницей

Свекровь должна быть для невестки кем-то вроде второй мамы. Если она справляется со своими обязанностями, то делает то, что мы описываем в материале. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Hnatiuk

Если начинается какой-то конфликт, свекровь встаёт на вашу сторону либо держит нейтралитет. Замечали за ней такое поведение? Она точно в вас души не чает! В разговорах с другими родственниками хвалит вас, хвастается вашими достижениями, рассказывает, как она рада, что у вас с её сыном замечательный и крепкий брак. Последите за поведением свекрови на общих застольях. И если она пока к вам только «присматривается», начните дружбу сами. Похвалите её наряд. Попросите показать фотографии из молодости. Всё это может сплотить вас с мамой супруга.

Признак 4. Свекровь принимает как ваши достоинства, так и недостатки

Свекровь вас любит, если считает полноценной частью семьи. Не тиранит, не критикует, а поддерживает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yavdat

Раньше часто бывало, что свекрови старались переделать избранниц своих сыновей исходя их своих жизненных установок. Если невестка сопротивлялась, могло дойти и до ругани, и до драки. К счастью, сейчас люди стали чуть более мирными. Свекровь, конечно, представляла себе идеальную жену для своего сына. Но если вы не соответствуете такому идеалу, она не будет вас «ломать».

Если маме мужа не нравятся ваши джинсы mom, напоминающие ей о девяностых, она не будет опускаться до критики. Просто примет вас такой, какая вы есть. Тепло и одобрение вместо холодной оценки — вот ключ к доверительным отношениям с невесткой. А если свекровь всё же любит выдать что-нибудь «эдакое», можно спокойно ей объяснить, что сейчас 2025 год, вкусы у людей разные и это нормально.

Признак 5. Свекровь заботится не только о сыне, но и о вас

Раньше встречались случаи, когда свекровь применяла насилие к невестке. Сейчас это сходит на нет и всё чаще мама мужа становится хорошей подругой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Мама мужа заботится о своём сыне. Это «база». Но когда свекровь любит вас, как родную дочь, она переносит часть своей родительской заботы и на вас. Ведь брак — это неразделимая спайка душ, как говорил ещё Лев Толстой. Свекровь может заботиться о вас, когда вы болеете или устали, дарить подарки, о которых вы давно мечтали, готовить ваши любимые блюда... Есть много способов проявления любви и тепла. Если мама мужа дошла уже до такой стадии принятия вас в качестве своей невестки, поздравляем! Вы проделали просто титаническую работу.