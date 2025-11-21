В организме девятилетнего сына богородского маньяка не нашли следов наркотиков

Экспертиза не обнаружила следов наркотиков в анализах 9-летнего сына богородского маньяка. Об этом сообщает SHOT.

Лабораторные исследования биологических материалов ребёнка дали однозначный результат: провёденные анализы крови и мочи не выявили следов запрещённых веществ. Таким образом, версия о возможной наркотической интоксикации несовершеннолетнего была официально опровергнута.

Несмотря на отсутствие наркотиков в организме, факты жестокого обращения с ребёнком остаются. Отец мальчика, 46-летний Дмитрий Артамошин, регулярно подвергал сына системным избиениям и оказывал на него интенсивное психологическое давление.

В настоящее время следователи сосредоточили внимание на другом эпизоде: они выясняют обстоятельства травмы, которую школьник получил весной. Проверяется версия, что перелом руки у ребёнка мог стать следствием умышленных действий его отца.

Архивное фото сына богородского маньяка с переломом руки неизвестного происхождения. Фото © Telegram / SHOT

На текущий момент оперативно-следственная группа активно работает по установлению всех обстоятельств инцидента. Специалисты скрупулезно анализируют собранные материалы, чтобы выявить полную картину произошедшего.