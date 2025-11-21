Психиатр-нарколог заподозрила расстройство личности у истязавшего нянь богородского маньяка

В Подмосковье продолжается расследование серии жестоких преступлений, где 46-летний торговец автомобилями Дмитрий Артамошин обвиняется в убийстве двух девушек, изнасилованиях и склонении женщин к употреблению наркотиков. О возможных мотивах преступника в эксклюзивном комментарии рассказала психиатр-нарколог с 25-летним стажем Людмила Кокоткина в беседе с Kp.ru.

По словам эксперта, это не классический маньяк, а человек с психопатическим расстройством личности. Установка камер наблюдения может свидетельствовать о бредовых идеях преследования — он хочет следить за другими, чтобы доказать, что все вокруг наркоманы.

«Тут, скорее всего, зеркальная картина. Вероятно, с ним когда-то произошло то же самое, его кто-то подсадил на наркотики — может быть, силой, а может обманом, а потом упрекал в этом. Скорее всего, теперь он зеркально отражает то, что сделали с ним», — сказала эксперт.

Выбор женщин в качестве жертв эксперт объясняет несколькими факторами: физической слабостью, сексуальным интересом и возможными проблемами с потенцией, которые решались через наркотики. Не исключено, что запрещённые вещества он давал и собственному сыну, чтобы сделать его «удобным» в своём восприятии.

«Он психопат, у него тормозов нет. Мы с вами не знаем, каким образом они были убиты. Мог начать избивать, а потом уже не смог остановиться», — заключила психиатр.