Психиатр-нарколог заподозрила расстройство личности у истязавшего нянь богородского маньяка
В Подмосковье продолжается расследование серии жестоких преступлений, где 46-летний торговец автомобилями Дмитрий Артамошин обвиняется в убийстве двух девушек, изнасилованиях и склонении женщин к употреблению наркотиков. О возможных мотивах преступника в эксклюзивном комментарии рассказала психиатр-нарколог с 25-летним стажем Людмила Кокоткина в беседе с Kp.ru.
По словам эксперта, это не классический маньяк, а человек с психопатическим расстройством личности. Установка камер наблюдения может свидетельствовать о бредовых идеях преследования — он хочет следить за другими, чтобы доказать, что все вокруг наркоманы.
«Тут, скорее всего, зеркальная картина. Вероятно, с ним когда-то произошло то же самое, его кто-то подсадил на наркотики — может быть, силой, а может обманом, а потом упрекал в этом. Скорее всего, теперь он зеркально отражает то, что сделали с ним», — сказала эксперт.
Выбор женщин в качестве жертв эксперт объясняет несколькими факторами: физической слабостью, сексуальным интересом и возможными проблемами с потенцией, которые решались через наркотики. Не исключено, что запрещённые вещества он давал и собственному сыну, чтобы сделать его «удобным» в своём восприятии.
«Он психопат, у него тормозов нет. Мы с вами не знаем, каким образом они были убиты. Мог начать избивать, а потом уже не смог остановиться», — заключила психиатр.
Теперь судьба Артамошина, обвиняемого в серии убийств в Богородском округе, зависит от вердикта экспертизы. Если докажут его невменяемость, то тюрьмы он сможет избежать. Сейчас преступник проходит тесты с психологами и психиатрами. Известно, что он подсадил своего 9-летнего сына на наркотики и заставлял наблюдать за тем, как он насилует своих жертв.
