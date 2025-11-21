Психиатр раскрыл, как богородский маньяк с помощью сына усыплял бдительность жертв

Наличие маленького ребёнка помогало подозреваемому в серийных убийствах богородскому маньяку Дмитрию Артамошину усыплять бдительность своих жертв. Такое мнение в беседе с изданием «Постньюс» высказал врач-психиатр Василий Шуров.

«К сожалению, специфика маньяков в том, что они ведут себя совершенно спокойно. Девушки приезжали к Артамошину, заходили домой и видели ребёнка. Поэтому у них не возникало никаких опасений», — отметил Шуров.

По мнению эксперта, в основе преступной деятельности могла лежать патологическая идея о необходимости «наказания» женщин, возникшая как следствие глубокой личной обиды на бывшую супругу. Шуров особо отметил, что попытки найти логические закономерности в подобных преступлениях изначально неправильно, поскольку действия преступника определяются не расчётом, а психической патологией. Врач пришёл к выводу, что именно сочетание обыденной обстановки, присутствия ребёнка и спокойного поведения преступника создавало иллюзию безопасности для жертв

Напомним, что в Подмосковье задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в серийных похищениях нянь с последующим их удержанием в своём доме на территории Богородского городского округа. Жертвами стали как минимум две женщины, хотя подозреваемый отрицает факты убийств. Особой жестокостью отличалось то, что во время совершения преступлений в помещении присутствовал несовершеннолетний сын обвиняемого. Мальчик стал вынужденным свидетелем издевательств отца над похищенными воспитательницами, включая сцены избиения и унижения. По заключению специалистов, у ребёнка диагностированы выраженные признаки посттравматического стрессового расстройства.